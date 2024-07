Riassunto: Il gruppo Type One Energy finalizza un round di finanziamento Seed da 82,4 milioni di dollari

L’azienda di energia da fusione diventa globale, attirando un’ampia base di stakeholder finanziari

KNOXVILLE, Tenn.–(BUSINESS WIRE)–Type One Energy ha annunciato oggi la chiusura definitiva del suo round di finanziamento per l’avviamento da 82,4 milioni di dollari, attirando un’ampia base di investitori globali verso la Società e il suo programma FusionDirect, che sta perseguendo un percorso diretto alla commercializzazione dell’energia di fusione. FusionDirect culminerà nel lancio del progetto di centrale pilota a fusione di Type One Energy con un partner proprietario/operatore entro il 2030.





Tra i nuovi azionisti di Type One Energy figurano Centaurus Capital, GD1 dalla Nuova Zelanda, Foxglove e altri fondi dall’Australia.

