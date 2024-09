Riassunto: Il gruppo immobiliare internazionale cambia il nome in Accumin per consentire migliori decisioni immobiliari

Asertia, il gruppo immobiliare internazionale dietro leader del mercato come Tinsa e Deyde DataCentric (Spagna e America Latina); Persch Consult e on-geo (Germania); e Troostwijk (Paesi Bassi), tra gli altri, unisce le sue aziende sotto un nuovo nome del gruppo: Accumin.

Questa mossa strategica riunisce più di 1.500 dipendenti da oltre 20 società in 14 Paesi e 3 continenti con l’impegno di aiutare i clienti a prendere le giuste decisioni immobiliari.

Accumin offre competenze indipendenti globali con soluzioni innovative di software e intelligence azionabile che aiuterà i suoi clienti e i loro clienti a “See Value Clearly”.

MADRID–(BUSINESS WIRE)–Asertia, azienda di proprietà della società internazionale di capitali privati Cinven, ha annunciato piani per riorganizzare e definire in maniera più chiara la sua gamma diversificata di prodotti e servizi in tutto il mondo con un nuovo marchio – Accumin.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Accumin – Comunicazioni Globali



communications@accumin.com