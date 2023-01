Riassunto: Il Gruppo EH apre un laboratorio di innovazione in India

Il Gruppo EH ha recentemente stabilito un importante punto d’appoggio in India, con la sua filiale interamente controllata EH Group Systems Pvt Ltd. Con sede nel prestigioso Parco di Ricerca dell’IIT Madras, il nostro nuovo Innovation Lab servirà a sviluppare ulteriormente le nostre tecnologie a celle a combustibile e a supportare la nostra crescente base di clienti in India. Coincide con la nostra prima installazione di celle a combustibile nel Paese e con il recente impegno politico dell’India a favore dell’idrogeno verde.





NYON, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–EH Group sta espandendo la sua presenza con la creazione di un laboratorio di innovazione in India, con sede presso l’IITM Research Park. La società EH Group Systems Pvt Ltd, di recente costituzione, ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo dei nostri prodotti a celle a combustibile, concentrandosi principalmente sul software proprietario dei sistemi di controllo.

