Riassunto: Il gruppo di lavoro PCAST, di cui è co-direttore il fondatore della PSMF Joe Kiani, pubblica relazione sulla trasformazione della sicurezza dei pazienti

IRVINE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Il President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST – Consiglio del Presidente di consulenti in materia scientifica e tecnologica) ha reso noti i risultati e le raccomandazioni relativi alla sicurezza dei pazienti in una relazione destinata al presidente statunitense Joe Biden. La relazione, intitolata A Transformational Effort on Patient Safety (iniziativa di trasformazione per la sicurezza dei pazienti), illustra inoltre le varie motivazioni per cui la “sicurezza dei pazienti è una questione di salute pubblica nazionale urgente”. Il rinomato gruppo di lavoro sulla sicurezza dei pazienti PCAST opera sotto la direzione congiunta del fondatore della Patient Safety Movement Foundation (fondazione del movimento per la sicurezza dei pazienti), Joe Kiani, e dal direttore scientifico di Microsoft Eric Horvitz.





La relazione PCAST per l’amministrazione Biden-Harris sottolinea come dati recenti indichino che “i pazienti nel sistema di assicurazione sanitaria pubblica (Medicare) accusano un evento avverso in un ricovero su quattro e un terzo di tali eventi avversi è grave, compresi esiti catastrofici” e che “gli esiti avversi interessano in misura sproporzionata persone provenienti da popolazioni che storicamente sono state oggetto di emarginazione, andando ad ampliare il divario in termini di cure sanitarie”.

