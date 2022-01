Riassunto: Il gruppo B2Broker ottiene dalla FSC delle Mauritius una licenza per la fornitura di servizi di intermediazione multi-asset

MOSCA–(BUSINESS WIRE)–B2Broker, fornitore leader di soluzioni tecnologiche e di liquidità per i settori del Forex e dei servizi finanziari, annuncia di aver ottenuto una licenza dalla Financial Services Commission (FSC) Mauritius. La licenza è stata acquisita a nome di B2B Prime Services Limited, una delle società del gruppo B2Broker che, dal 12 novembre 2021, detiene una licenza come Investment Dealer (Full Service Dealer, ad eccezione delle operazioni di sottoscrizione/codice SEC-2.1, licenza n. C117017139).





Descrizione delle attività autorizzate

In qualità di operatore autorizzato per l’intermediazione di titoli, B2B Prime Services può fungere da broker nell’esecuzione di transazioni su titoli per i clienti, in conformità con la legislazione locale vigente nel paese.

