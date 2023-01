Riassunto: Il grande magazzino più grande d’Europa El Corte Inglés trasforma la shopping experience con Sprinklr

Valorizzazione di tre suite di prodotti Sprinklr per migliorare l’engagement digitale dei clienti

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Sprinklr (NYSE: CXM), la piattaforma di gestione unificata dell’esperienza del cliente (Unified-CXM) per le aziende moderne, ha annunciato oggi che il più grande Grande Magazzino d’Europa, El Corte Inglés ha scelto Sprinklr per trasformare la sua strategia di coinvolgimento dei clienti online in Portogallo. Con tre suite di prodotti Sprinklr Sprinklr Social Publishing & Engagement, Modern Research e Modern Marketing & Advertising, El Corte Inglés è in grado di offrire un’esperienza di coinvolgimento del cliente omnicanale lungo tutto il suo percorso di acquisto.

“El Corte Inglés si è sempre concentrato sul mettere al primo posto l’esperienza del cliente”.

