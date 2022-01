Riassunto: Il futuro del punto vendita è qui: Visa prima nell’accettazione di pagamenti basata sul cloud

Visa Acceptance Cloud crea opportunità di punto vendita più economiche e integrate per piccole imprese, rivenditori al dettaglio, aziende fintech e le imprese a loro sostegno

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Visa (NYSE: V) ha annunciato in data odierna il lancio di una nuova piattaforma, Visa Acceptance Cloud (VAC), destinata a rivoluzionare il modo in cui le imprese accettano i pagamenti dai propri clienti. Sull’onda del successo della popolare soluzione “Tap to Phone” della società, VAC consentirà ad acquirenti, fornitori di servizi, produttori POS (point of sale, punto vendita) e operatori del ramo IoT (Internet of Things, Internet degli oggetti) di rendere il software per l’elaborazione dei pagamenti accessibile a livello universale sul cloud anziché essere integrato in singoli dispositivi hardware.

Già attiva in sei aree geografiche, VAC aiuterà gli innovatori a trasformare praticamente qualsiasi dispositivo in un terminale di pagamento connesso al cloud, il tutto fornendo aggiornamenti software integrati basati sul cloud, solide funzionalità di analisi e servizi di rete di Visa.

