Riassunto: Il Forest Stewardship Council semplifica il percorso verso la conformità al regolamento deforestazione con la soluzione più recente

Oggi l’FSC lancia “FSC Aligned for EUDR” (FSC conforme al regolamento deforestazione) per aiutare le aziende a conformarsi al nuovo regolamento applicabile.

BONN, Germania–(BUSINESS WIRE)–Il Forest Stewardship Council (FSC) annuncia oggi il lancio di “FSC Aligned for EUDR” (FSC conforme al regolamento deforestazione), una nuova soluzione progettata per supportare la conformità al regolamento dell’Unione europea sui prodotti esenti da deforestazione (regolamento deforestazione). Questa offerta mira a semplificare il complesso compito di soddisfare i requisiti del regolamento deforestazione per le aziende che commerciano prodotti di origine forestale in Europa.

“FSC Aligned for EUDR” supporterà le aziende che devono conformarsi al regolamento deforestazione attraverso due componenti chiave:

1. Certificazione FSC conforme al regolamento deforestazione: disponibile dal 1° luglio 2024, questo modulo aggiuntivo si basa sulle rigorose norme esistenti dell’FSC, includendo le specifiche aspettative normative del regolamento deforestazione in materia di valutazione del rischio, dovuta diligenza e trasparenza della catena di approvvigionamento.

