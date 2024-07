Riassunto: Il FEI e il Fondo per l’innovazione della NATO uniscono le forze per sbloccare il capitale privato a beneficio del futuro della difesa e della sicurezza in Europa

Il Fondo europeo per gli investimenti e il Fondo per l’innovazione della NATO, un fondo di capitale di rischio sostenuto da 24 nazioni dell’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, formano un partenariato.

Il memorandum d’intesa siglato a Bruxelles definisce i termini di una più stretta collaborazione.

L’obiettivo è di espandere i finanziamenti per le start-up, le PMI e le mid-cap nei settori della difesa, della sicurezza e della resilienza.

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Fondo per l’innovazione della NATO (NIF) hanno firmato un memorandum d’intesa (MoU) per cooperare a favore della crescita a lungo termine dei settori della difesa, della sicurezza e della resilienza in Europa. Il FEI fa parte del Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), mentre il NIF è un fondo autonomo di capitale di rischio sostenuto da 24 paesi della NATO.

