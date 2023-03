Riassunto: Il Dott. Vasilis Gregoriou, Presidente del CdA e Ceo di Advent Technologies, eletto Presidente del Gruppo IPCEI Hy2Tech dell’UE

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Advent Technologies Holdings, Inc. (NASDAQ: ADN), azienda leader la cui attività è basata sull’innovazione nei settori della tecnologia dell’idrogeno e delle celle a combustibile, è lieta di annunciare l’elezione del suo Presidente del CdA e Ceo, il Dott. Vasilis Gregoriou, alla carica di Presidente del Gruppo di facilitazione dell’IPCEI (“Important Project of Common European Interest”) Hy2Tech. L’elezione si è svolta nel corso della prima Assemblea generale concernente Hy2Tech e Hy2Use, due degli IPCEI dell’Unione Europea, che mirano a promuovere la ricerca, l’innovazione e la prima implementazione industriale dell’infrastruttura tecnologica per lo sfruttamento dell’idrogeno in Europa.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

