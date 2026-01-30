Riassunto: Il dipartimento statunitense per l’energia e Kyoto Fusioneering avviano una partnership strategica per lo sviluppo di infrastrutture fondamentali di fusione e per accelerare la distribuzione dell’energia da fusione commerciale

WASHINGTON e TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Il dipartimento statunitense dell'energia (DOE) e Kyoto Fusioneering (KF) hanno dato oggi il via a una storica partnership volta a fornire infrastrutture di fusione essenziali e attività di R&S collaborative per ridurre i rischi legati alla tecnologia e alla commercializzazione.

Ancorato a una nuova partnership pubblica-privata tra KF e Oak Ridge National Laboratory (ORNL) che si avvale delle competenze di ciascun istituto nella tecnologia di fusione per sviluppare impianti per test di fusione del massimo livello, questo accordo definisce un nuovo modello nella collaborazione tra USA e Giappone e una partnership pubblica-privata verso l'accelerazione della distribuzione della potenza da fusione commerciale.

