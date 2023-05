Riassunto: Il controllo qualità basato sull’IA di Aiosyn per i vetrini della patologia digitale è ora disponibile su Sectra Amplifier Marketplace

NIMEGA, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Aiosyn, azienda software che sviluppa soluzioni basate sull’IA per applicazioni in patologia, ha annunciato l’integrazione in Sectra Amplifier Marketplace del suo algoritmo automatico di controllo qualità (QC) basato sull’intelligenza artificiale. Grazie alla piattaforma di Sectra, i laboratori di patologia ora possono accedere facilmente ad AiosynQC e integrarlo nel flusso di lavoro.





Sectra Amplifier Marketplace è una piattaforma che offre una serie completa di applicazioni IA per i settori della patologia e della radiologia e le rende accessibili a molti ospedali e laboratori in tutto il mondo. Una delle aggiunte più recenti è AiosynQC, che riconosce e contrassegna automaticamente gli artefatti più comuni nelle immagini dei vetrini istologici per migliorare la qualità e la velocità del flusso di lavoro della patologia digitale.

