Riassunto: Il Consiglio di amministrazione di euNetworks approva la nomina di Paula Cogan a CEO, mentre Brady Rafuse diventerà Presidente del Consiglio di amministrazione di euNetworks

Nomine con effetto dal 1° gennaio 2023

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Group Limited (“euNetworks”), società di infrastrutture per la banda larga dell’Europa occidentale, ha annunciato oggi che il suo Consiglio di Amministrazione ha approvato la nomina di Paula Cogan ad Amministratore Delegato, a partire dal 1° gennaio 2023. Attualmente Paula ricopre la carica di President di euNetworks. Paula succederà al CEO Brady Rafuse, che diventerà Chairman del Consiglio di amministrazione di euNetworks, mentre l’attuale Presidente Neil Hobbs rimarrà nel Consiglio di amministrazione come Non Executive Director.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

euNetworks:

Hannah Britt | Senior Director, Marketing & IR | euNetworks

5 Churchill Place | London E14 5HU



hannah.britt@eunetworks.com email | +44 7717 896 446 cell.

Stonepeak:



Kate Beers | Stonepeak



55 Hudson Yards, 48th Floor | New York, NY 10011



beers@stonepeak.com email | +1 (646) 540-5225 tel.