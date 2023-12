Riassunto: Il Ceo Mavenir soddisfatto del riconoscimento della posizione di leadership nello sviluppo di soluzioni Open RAN attestata dalla classifica ABI Research

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Pardeep Kohli, Ceo Mavenir, azienda che sviluppa software di rete per creare il futuro dei network mediante soluzioni native sul cloud eseguibili su qualsiasi cloud, oggi ha espresso la sua soddisfazione per il nuovo posto ottenuto nella classifica compilata dalla società di intelligence tecnologica globale ABI Research, che indica in Mavenir il leader nello sviluppo di soluzioni Open Radio Access Network (Open RAN). Nella matrice dei produttori per la valutazione competitiva, indipendente e dettagliata creata da ABI Research, Mavenir è al primo posto in tutte e tre le categorie in cui si articola la classifica – leadership di mercato, innovazione e implementazione.









Mavenir risulta azienda innovatrice al top nel settore Open RAN con uno straordinario punteggio di 81,5 su 100, mentre il risultato di 84,5 su 100 in relazione ai criteri di implementazione ne rispecchia il ruolo centrale nell’accelerazione a livello globale delle implementazioni Open RAN.

