Riassunto: Il boom dell'”e-commerce” in Sudamerica: come raggiungere un mercato da 307 miliardi di dollari

BARCELLONA, Spagna–(BUSINESS WIRE)–L’America Latina continua ad assistere a una crescita esponenziale nel suo settore di e-commerce. PayRetailers gestisce i pagamenti in queste economie ampiamente diverse. Lo sviluppo dell’e-commerce in America Latina ha raggiunto ogni anno decine di miliardi di dollari. Nel 2022, la regione ha generato 139 miliardi di dollari di fatturato nel settore della rivendita online, stando all’analisi di Statista riferita da PayRetailers. Entro il 2027, si prevede che il fatturato del settore raggiunga almeno 307 miliardi di dollari all’anno, più del doppio della cifra attuale in soli cinque anni.

Leggi l’analisi completa di EC Brands

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

press@payretailers.com