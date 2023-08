Riassunto: Il bio-cemento e bio-calcestruzzo di Prometheus Materials hanno una capacità fonoassorbente di 12 volte superiore rispetto al cemento classico nei test ASTM

Questo recente traguardo dell’azienda si unisce al precedente traguardo dell’ottenimento delle certificazioni ASTM, aumentando le funzioni e la possibilità di utilizzo per il proprio bio-cemento e bio-calcestruzzo a base di micro-alghe.









BOULDER, Colo.–(BUSINESS WIRE)–Prometheus Materials, azienda leader nei materiali di costruzione sostenibili, ha oggi annunciato il raggiungimento di importanti risultati nei test ASTM C423 per materiali fonoassorbenti per le proprie innovative tecnologie di bio-cemento e bio-calcestruzzo. L’azienda sviluppa soluzioni rivoluzionarie a zero impatto di carbonio, capaci di diventare alternative migliori al cemento Portland più inquinante a livello di carbonio.

Il Johns Manville Technical Center in Littleton, in Colorado (un centro di ricerca e sviluppo di primo livello), ha condotto dei test indipendenti, riscontrando come il bio-cemento e bio-calcestruzzo di Prometheus Materials hanno dimostrato una coefficiente di riduzione del suono (NRC) pari a 0.60.

