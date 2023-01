Riassunto: Il 94% delle imprese riconosce che c’è un deficit di competenze in materia di privacy

Il 59% dei team tecnici per la privacy è a corto di personale

1 su 5 dice che ci vogliono più di 6 mesi per assumere uno specialista tecnico per la privacy nella loro impresa

ISACA invita le aziende a cambiare l’approccio per risolvere la mancanza di competenze in materia di privacy e di non tenere in considerazione solo all’esperienza, ma di concentrarsi invece sulla formazione e sull’aggiornamento.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–La privacy è una componente fondamentale della fiducia digitale: contribuisce a creare una reputazione più positiva e a ridurre gli incidenti di sicurezza informatica per le aziende che la considerano una priorità. L’associazione globale per la fiducia digitale, ISACA, ritiene che le aziende siano consapevoli della sua importanza; secondo il suo rapporto 2023 “Privacy in Practice”, pubblicato oggi, l’87% delle organizzazioni in Europa offre ai dipendenti una formazione sulla privacy.





