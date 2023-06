Riassunto: Il 63% delle 500 più grandi società pubbliche statunitensi fa bilanci volontari sulle emissioni Scope 3, secondo Diligent

Secondo un nuovo rapporto prodotto da Insightia, un marchio Diligent, l’Europa ha i migliori punteggi al mondo negli aspetti ambientali e sociali, mentre gli Stati Uniti sono in testa nella governance

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Le organizzazioni statunitensi si stanno preparando in maniera proattiva a pubblicare relazioni Scope 3, con il 63% delle 500 società pubbliche statunitensi più grandi che producono volontariamente relazioni sulle emissioni Scope 3, stando a un nuovo rapporto stilato da Diligent, un’importante società GRC SaaS. La relazione ESG 2023prodotta da Insightia (un marchio Diligent) in associazione con Vinson & Elkins, sottolinea come i produttori siano responsabili della segnalazione di emissioni su scala globale, con legislatori, autorità per gli standard e investitori che richiedono la segnalazione di Scope 3 obbligatoria.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media:

Julia Hanbury



Senior Communications Manager, Diligent



+1 (604) 669-4225



Jhanbury@diligent.com