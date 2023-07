Riassunto: Il 34% degli investitori professionali è interessato a creare prodotti finanziari a tema biodiversità

Clarity AI e GIST Impact ospitano un evento virtuale di successo su investimenti e biodiversità

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–La piattaforma tecnologica globale per la sostenibilità, Clarity AI, e il fornitore di dati e analisi d’impatto GIST Impact hanno recentemente riunito oltre 180 gestori patrimoniali, gestori di patrimoni e proprietari di patrimoni per un evento virtuale altamente coinvolgente per discutere del ruolo cruciale della biodiversità nel panorama degli investimenti.





L’evento virtuale ha messo in luce l’impegno sostanziale delle istituzioni finanziarie integrare la biodiversità nei loro processi decisionali. In particolare, i 140 firmatari dell’iniziativa Finance for Biodiversity gestiscono collettivamente un patrimonio di ben 20.000 miliardi di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referente media Clarity AI

Edelman Smithfield



clarityai@edelmansmithfield.com

Referente media GIST Impact

Alexandra Downs



alexandra@gistimpact.com