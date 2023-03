Riassunto: Il 2023 Cloud Complexity Report a cura di NetApp sottolinea le esigenze dinamiche degli ambienti multicloud

I risultati principali evidenziano che il 98% dei leader tecnologici ha risentito della crescente complessità del cloud, che ha portato in prima linea i problemi di cybersicurezza e di ottimizzazione dei costi

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–NetApp® (NASDAQ: NTAP), azienda software globale, orientata al cloud e incentrata sui dati, oggi ha pubblicato il 2023 Cloud Complexity Report (Report sulla complessità del cloud 2023), un’indagine globale che analizza il modo in cui i poteri tecnologici decisionali si orientano tra i requisiti del cloud, generati dalla trasformazione digitale e dalle iniziative dell’IA, e la complessità degli ambienti multicloud. Il documento rileva che il 98% dei vertici IT ha risentito in qualche misura della maggior complessità del cloud, che può potenzialmente portare a performance IT insoddisfacenti, perdite di fatturato e ostacoli alla crescita aziendale.





