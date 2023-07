Riassunto: Il 13o sondaggio annuale globale dei centri dati di Uptime mostra l’estensione della gamma di sfide

L’aumento della domanda e la necessità di maggiori capacità richiede cambiamenti infrastrutturali e la realizzazione di nuove tecnologie, mentre occorre tener conto di normative più stringenti e della necessità di ulteriore personale qualificato

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Uptime Institute oggi ha annunciato il rilascio del suo 13osondaggio Annual Global Data Center Survey. I risultati mostrano che gli operatori dei centri dati affrontano normative più rigide e maggiore pressione per ridurre i consumi energetici, oltre a costanti problemi di personale e difficoltà con le catene di fornitura. Il Rapporto mostra che le nuove tecnologie potenzialmente possono sembrare promettenti per il futuro, ma spesso non sono né standardizzate né scalabili.





