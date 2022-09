Riassunto: Ikotek espande il team di alti dirigenti a supporto della rapida crescita continuativa dei suoi servizi ODM nell’America settentrionale e nella regione EMEA

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Ikotek, leader del segmento ODM (Original Design Manufacturer) e dei servizi di produzione elettronica (EMS) per l’IoT, annuncia l’ampliamento del team manageriale con la nomina di veterani del settore e la prosecuzione degli ambiziosi piani di crescita dell’azienda.





Ikotek, che ha sede a San Diego, Stati Uniti, propone un punto di riferimento unico in materia di soluzioni IoT per tutte le fasi di progettazione e sviluppo, realizzazione di prodotti hardware, test e controllo, convalida dei prodotti, sviluppo software, produzione e certificazione, con l’offerta di prodotti e servizi d’eccellenza in grado di ridurre la complessità, velocizzare i tempi di commercializzazione, eliminare i rischi e tagliare sui costi.

