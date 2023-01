Riassunto: IEEE lancia un nuovo programma per l’accesso gratuito a standard di etica e governance per l’IA

Il programma fornisce standard socio-tecnologici che offrono linee guida e considerazioni alla community mondiale, per contribuire allo sviluppo di un’IA affidabile

PISCATAWAY, N.J.–(BUSINESS WIRE)–IEEE, la maggior organizzazione professionale tecnica al mondo dedicata al progresso della tecnologia per l’umanità, e la IEEE Standards Association (IEEE SA) annunciano la disponibilità di un programma per l’accesso gratuito a standard socio-tecnologici mondiali di etica e governance per l’IA che forniscono indicazioni e considerazioni verso un’intelligenza artificiale affidabile.

Nel quadro del programma IEEE GET vengono resi disponibili gratuitamente degli standard selezionati, per incoraggiare l’adozione e l’utilizzo di standard che contribuiscono al progresso tecnologico per l’umanità in ambiti strategici.

