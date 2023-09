Riassunto: IEEE 2089™ fornisce le basi per il documento europeo di riferimento sulla Children’s Protection & Well-being Online

PISCATAWAY, N.J.–(BUSINESS WIRE)–IEEE, l’organizzazione dei professionisti tecnici più grande al mondo dedicata allo sviluppo e progresso della tecnologia per l’umanità, e la IEEE Standards Association (IEEE SA) hanno oggi annunciato un importante obiettivo raggiunto nello sviluppo dello standard IEEE 2089™ per l’uso nelle attivò locali per tutelare i diritti dei bambini e delle bambine e per la loro sicurezza nei prodotti e servizi digitali. Lo standard IEEE 2089, “Standard for Age Appropriate Digital Services Framework”, basato sui 5Rights Principles, è stato riconosciuto per la sua utilità come base per un nuovo CEN/CENELEC Workshop Agreement (CWA).









Come standard globale, IEEE 2089(™) fornisce alle aziende un framework pratico per i processi di design e progettazione dei servizi digitali che tengano in considerazione la sicurezza dei minori, promuovendo così una innovazione tecnologica più responsabile e inclusiva anche per i bambini e bambine.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per la Stampa

Tania Olabi-Colon, Brand Marketing & Communications Director



Corey Ruth, Marketing & Communications Manager



standards-pr@ieee.org