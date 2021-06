Riassunto: IDEMIA collabora con ClimateSeed per investire in un progetto di compensazione del carbonio in India e offrire carte di pagamento davvero sostenibili

IDEMIA, leader globale dell’identità aumentata, in collaborazione con ClimateSeed sosterrà un progetto di compensazione delle emissioni di CO2 in India, per proporre carte GREENPAY ai suoi clienti indiani e globali





COURBEVOIE, Francia–(BUSINESS WIRE)–Per decenni il modello “prendi-produci-getta” ha dominato l’economia mondiale. Ora assistiamo però a un cambio di paradigma nei valori strategici di banche e fin-tech, che sono alla ricerca di un modello “riduci-ricicla-compensa” per tagliare sulla propria impronta di carbonio e per preservare il pianeta. Nel mercato vi è anche una forte domanda di soluzioni maggiormente eco-compatibili, e parallelamente i clienti sono sempre più profondamente interessati alla tutela dell’ambiente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto stampa

IDEMIA:

Hanna SEBBAH



idemia@havas.com

+33 (0) 6 63 73 30 30