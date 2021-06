Riassunto: IDC MarketScape annovera Wipro tra i leader nella fornitura di soluzioni SAP per la gestione di ecosistemi di filiere

Nella relazione Wipro è stata annoverata tra i leader nella fornitura di soluzioni per la gestione di filiere a livello mondiale sulla scia di un anno senza precedenti in cui le catene di fornitura sono state interessate da forti stravolgimenti

NEW YORK e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), di servizi IT, di consulenza e gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato in data odierna di essere stata annoverata tra i leader nella relazione sulla valutazione dei fornitori IDC MarketScape: Worldwide Supply Chain SAP Ecosystems Services (IDC MarketScape: Servizi SAP per la gestione di ecosistemi di filiere globali) 2021.

Tale riconoscimento giunge sulla scia di un anno caratterizzato da sconvolgimenti senza precedenti e difficoltà impreviste che hanno sottoposto le catene di fornitura in tutto il mondo a notevoli pressioni.

