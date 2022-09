Riassunto: ICE Cobotics semplifica la pulizia dei pavimenti con T IoT, di T-Mobile e Deutsche Telekom

L’azienda di pulizia e tecnologia dei pavimenti sceglie T IoT per alimentare il software di gestione della flotta i-SYNERGY e rafforzare il suo servizio di abbonamento globale

Cosa c’è di nuovo? ICE Cobotics, leader mondiale nelle tecnologie e nelle attrezzature per la pulizia, ha scelto T IoT di T-Mobile e Deutsche Telekom come soluzione esclusiva di connettività e gestione IoT a livello globale.





Perché è importante: con T IoT, ICE Cobotics collegherà e gestirà oltre 7.500 unità di pulizia nuove ed esistenti in tutto il mondo. Ciò consentirà ai clienti di prendere decisioni migliori sulla base di dati quasi in tempo reale, di ridurre al minimo i tempi di inattività grazie alle notifiche remote e di monitorare le prestazioni da una postazione remota.

A chi è rivolto: alle aziende globali che considerano la connettività IoT per raccogliere e condividere dati e informazioni preziose da hardware e dispositivi con sensori e telecamere e le aziende che cercano una soluzione affidabile, conveniente e predittiva per la pulizia dei pavimenti.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–Oggi T-Mobile (NASDAQ: TMUS) ha annunciato che ICE Cobotics, leader mondiale nelle tecnologie e nelle attrezzature per la pulizia, ha scelto T IoT come soluzione esclusiva di connettività IoT a livello mondiale per aiutare i propri clienti a gestire più facilmente le flotte di robot per la pulizia dei pavimenti.

