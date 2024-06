Riassunto: iBASIS si aggiudica un nuovo accordo quadriennale di servizi internazionali per SFR

LEXINGTON, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–iBASIS, fornitore leader di soluzioni per le comunicazioni destinate agli operatori e agli attori digitali a livello mondiale, e SFR, per importanza il secondo operatore francese di telecomunicazioni, oggi annunciano il rinnovo della collaborazione tra le due aziende in materia di servizi internazionali vocali e mobili.





Questo accordo a lungo termine, focalizzato sulla fornitura a SFR di maggiori economie di scala e di una rete, di sistemi e di una capacità di assistenza clienti a prova di futuro, permette a SFR di ottenere prezzi competitivi e qualità superiore.

“iBASIS è un partner storico per SFR, specialmente perché condividiamo la stessa visione: fornire servizi innovativi a supporto della crescita e della trasformazione digitale”.

