Riassunto: iBASIS prescelta da Moov Africa Niger per un accordo esclusivo volto a terminare tutto il traffico sms internazionale “dall’app alle persone”

Monetizza il traffico sms A2P di Moov Africa Niger ai fini di un aumento sostenibile dei ricavi e della protezione contro le frodi

Implementa una soluzione completa di monetizzazione della trasmissione di sms iBASIS compresi i servizi completamente gestiti SMS Firewall

LEXINGTON, Massachussets–(BUSINESS WIRE)–iBASIS, leader nello sviluppo di soluzioni di comunicazioni per player digitali e operatori in tutto il mondo, oggi ha annunciato un accordo esclusivo con Moov Africa Niger, un’affiliata del gruppo MAROC TELECOM, finalizzato a implementare la propria soluzione di monetizzazione degli sms A2P.





L’accordo, entrato in vigore il 1º settembre, ha stabilito iBASIS come l’unico gateway affidabile per tutto il traffico di sms A2P internazionale verso la rete Moov Africa Niger.

