Riassunto: iBASIS premiata con il Best Global Wholesale Carrier – Voice al Global Carrier Awards 2021

LEXINGTON, Massachussets–(BUSINESS WIRE)–iBASIS, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per comunicazioni per operatori e player digitali, ha ricevuto il riconoscimento Best Wholesale Global Carrier – Voice 2021 alla 17esima edizione di Global Carrier Awards (GCAs) che si è tenuto nel corso dell’evento Capacity Europe a Londra, Regno Unito.

Attestando i risultati ineguagliati ottenuti nel settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT), il riconoscimento conferma la trasformazione di iBASIS sotto la direzione del suo Amministratore delegato Alexandre Pébereau. Nel 2019, Pébereau ha inoltre ricevuto il GCA per la Migliore acquisizione strategica di SFR ICS da Altice Group e di iBASIS da Royal KPN.

Contacts

Media



iBASIS



Melissa Coffman



26FIVE Tech Lab



+1 202.251.1793



iBASIS@26FIVE.com