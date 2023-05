Riassunto: i2c stringe una partnership con Access Finance AD per espandere il programma di apertura di credito Juzt negli Stati Uniti

Dopo il lancio coronato dal successo in Europa, il programma White Card Mastercard di Access Finance offre un servizio di apertura di credito a persone con storia creditizia breve o nulla negli Stati Uniti utilizzando il brand Juzt.

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–i2c Inc., leader nello sviluppo di soluzioni per pagamenti e digital banking, oggi ha annunciato la sua partnership con Access Finance, leader nel settore delle carte di credito in Bulgaria e impresa del portafoglio di Management Financial Group (MFG), volta a espandere il suo programma di apertura di credito Juzt Mastercard negli Stati Uniti.

Basata sulla tecnologia dell’agile piattaforma di pagamenti di i2c, Access Finance Juzt è una carta di credito internazionale per uso personale che si appoggia alla rete Mastercard.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Christine Alemany



Direttrice marketing



media@i2cinc.com