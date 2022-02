Riassunto: i2c stringe una collaborazione con Wirex per introdurre negli Stati Uniti la sua carta prepagata per pagamenti in criptovaluta

Il nuovo programma giunge sulla scia del lancio della carta di pagamento multivaluta per viaggi all’estero che è stata accolta con grande favore nella regione Asia Pacifico (APAC) e in Europa

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–i2c Inc., prestigioso fornitore di tecnologie per servizi bancari e pagamenti digitali, ha annunciato in data odierna di aver instaurato una collaborazione con Wirex, una delle maggiori piattaforme per pagamenti transfrontalieri in moneta fiat e criptovaluta per introdurre la sua carta di debito multivaluta prepagata nel mercato statunitense.

La partnership andrà a consolidare il già duraturo rapporto di collaborazione esistente tra due leader del settore dei pagamenti espandendo il programma per la carta prepagata abilitata a pagamenti in criptovaluta di Wirex dalle regioni APAC ed Europa agli Stati Uniti.

