Riassunto: i2c si allea con l’unicorno del settore fintech PingPong per abilitare le soluzioni di credito B2B in rapida crescita di Mastercard

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–i2c Inc., prestigioso fornitore di tecnologie per servizi bancari e pagamenti digitali, ha annunciato quest’oggi una collaborazione con l’unicorno del settore fintech PingPong, fornitore cinese con sede a Hangzhou di soluzioni di pagamento moderne per transazioni di e-commerce transfrontaliere per titolari di attività.

Sfruttando l’agile piattaforma SaaS di i2c, PingPong espanderà le proprie offerte di credito commerciale in nuove aree geografiche, nello specifico nella regione amministrativa speciale di Hong Kong e in Europa. Il prodotto consente agli esercenti di accedere ad esborsi immediati con commissioni per l’elaborazione delle transazioni dell’1%, rispetto al 5% di norma addebitato agli esercenti internazionali.

“Siamo davvero lieti di poter collaborare con una piattaforma talmente innovativa che sta ridefinendo l’e-commerce globale per i venditori” ha dichiarato Aurangzaib Khan, direttore generale di i2c per la regione Medio Oriente e Africa.

