Riassunto: i2c nominata finalista nella categoria Best Security or Anti-Fraud Development ai The Card & Payments Awards Middle East 2026

La soluzione di gestione del rischio di frodi gestita dall'IA di i2c è stata premiata per i risultati incisivi offerti ai clienti del Medio Oriente

REDWOOD CITY, California--(BUSINESS WIRE)--i2c Inc., una società innovatrice globale in ambito di tecnologia finanziaria, è stata nominata finalista nella categoria Best Security or Anti-Fraud Development in occasione dei The Card & Payments Awards Middle East 2026. Il principale programma di premi della regione assegna riconoscimenti alle organizzazioni che forniscono innovazioni pratiche a elevato impatto per rafforzare la sicurezza dei pagamenti e proteggere i clienti in uno dei mercati dei pagamenti digitali in più rapida crescita al mondo.

i2c è stata premiata per la sua soluzione di gestione dei rischi di frode gestita dall'IA, direttamente integrata nella sua piattaforma unificata di pagamenti e servizi bancari e che interviene in tempo reale al momento dell'autorizzazione della transazione, offrendo una capacità sempre più importante a fronte dell'espansione dei pagamenti digitali nei mercati del Medio Oriente.

