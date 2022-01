Riassunto: i2c nomina Serena Smith direttrice clienti

La veterana del settore dei pagamenti sovrintenderà alle iniziative incentrate sul cliente del fornitore globale di soluzioni per il settore dei servizi finanziari





REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–i2c Inc., prestigioso fornitore di tecnologie per servizi bancari e pagamenti digitali, ha nominato oggi Serena Smith alla carica di direttrice clienti. Smith, che lavorerà alle dirette dipendenze del fondatore e amministratore delegato di i2c Inc. Amir Wain, si occuperà della gestione dei conti clienti curando le relazioni con clienti nuovi e preesistenti a livello globale sostenendone il successo e garantendo l’eccellenza lungo l’intero percorso del cliente per tutte le linee di prodotti mentre l’azienda continua a crescere rapidamente e ad espandersi su scala globale.

Serena assumerà tale carica forte di oltre vent’anni di esperienza acquisita lavorando in qualità di alta dirigente per conto di RealPage, la maggiore piattaforma tecnologica del settore immobiliare, Texas Capital Bank e FIS.

