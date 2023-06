Riassunto: i2c Inc. nomina Jacqueline White presidente dell’azienda per promuovere la crescita e accelerare l’attività centrale di banking

L’esperta visionaria Jacqueline White accelererà la crescita di i2c Inc.









REDWOOD CITY, Calif.–(BUSINESS WIRE)–i2c Inc., importante fornitore di soluzioni di banking e pagamenti digitali, oggi ha annunciato la nomina del suo nuovo presidente, Jacqueline White. In questo incarico, Jacqueline assumerà la responsabilità di accelerare la crescita delle vendite e collaborazioni globali di i2c, riferendo direttamente ad Amir Wain, Fondatore e CEO dell’azienda.

Jaqueline è una dirigente esperta, che ha al suo attivo ruoli di leadership senior a livello globale in servizi di consulenza e in organizzazioni di software per aziende. La neo presidente ha alle spalle una brillante carriera di oltre 25 anni e porta enorme esperienza e competenze a i2c Inc.

