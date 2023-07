Riassunto: i2c Inc. Greg Leos è il nuovo direttore vendite per guidare la strategia di vendita globale

Un veterano di VikingCloud e Fiserv si unisce a i2c per supportare la presenza sul mercato globale in rapida crescita









REDWOOD CITY, Calif.–(BUSINESS WIRE)–i2c Inc., provider leader di tecnologie bancarie e di pagamento, ha annunciato oggi la nomina di Gregory A. Leos a Chief Sales Officer. In questo ruolo, Greg sarà responsabile della guida della strategia di vendita globale e della crescita del fatturato di i2c, Inc.

Greg porta in i2c una grande esperienza, avendo guidato notevoli trasformazioni aziendali nei settori dei servizi finanziari e della sicurezza dei dati. In precedenza, Greg ha ricoperto il ruolo di Chief Revenue Officer presso VikingCloud, un’azienda globale di cybersicurezza e conformità dei pagamenti.

