Riassunto: i2c identifica opportunità di crescita significative nel Regno Unito e in Europa

La piattaforma globale di emissione ed elaborazione di nuova generazione rileva condizioni favorevoli nei segmenti digital first, commerciale, delle criptovalute e del credito

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–i2c Inc., prestigioso fornitore di tecnologie per servizi bancari e pagamenti digitali, ha annunciato in data odierna di aver rilevato delle opportunità di crescita significative nei mercati del Regno Unito e dell’Europa, identificando i segmenti digital first, dei pagamenti commerciali B2B, delle criptovalute e del credito quali segmenti caratterizzati da una domanda elevata e condizioni concorrenziali favorevoli per la società.

“Negli ultimi 18 mesi abbiamo assistito a una crescita delle opportunità, nonché alla convalida e all’adozione delle nostre soluzioni nell’ambito di iniziative in cui questi criteri e i relativi casi d’uso incidono considerevolmente sui requisiti dei clienti”, ha affermato Jonathan Vaux, direttore generale per il Regno Unito e l’UE presso i2c.

