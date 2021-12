Riassunto: i2c collabora con Ooredoo al lancio delle prime iniziative nell’area dei pagamenti digitali nel Qatar

I due leader mondiali del settore tecnologico collaborano per accelerare l’adozione dei pagamenti digitali attraverso il lancio di una suite di soluzioni moderne per pagamenti prepagati e contactless

REDWOOD CITY, California–(BUSINESS WIRE)–i2c Inc., prestigioso fornitore di tecnologie per servizi bancari e pagamenti digitali, ha annunciato in data odierna di aver stretto una collaborazione con Ooredoo, leader mondiale nel settore delle telecomunicazioni. Sfruttando la tecnologia agile per pagamenti di i2c, Ooredoo lancerà delle soluzioni di pagamento moderne per i propri utenti nel Qatar, compresi carte prepagate digitali e portafogli mobili.

Attraverso questa collaborazione i2c permetterà a Ooredoo di emettere carte prepagate fisiche e digitali Visa, consentendo agli utenti di accedere a opzioni di pagamento tap-to-pay o basate su codice QR presso i punti vendita, tra le altre funzionalità di pagamento contactless.

“La nostra missione consiste nell’arricchire la vita dei nostri clienti fornendo loro una connettività ininterrotta ed esperienze digitali avanzate”, ha dichiarato Sheikh Mohammed bin Abdulla Al Thani, amministratore delegato di Ooredoo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Heather Clifton



Direttore, Marketing



media@i2cinc.com