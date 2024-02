Riassunto: I trasportatori premier di FourKites registrano una crescita eccezionale nella seconda metà del 2023

I dati suggeriscono un cauto ottimismo per la ripresa futura del settore della logistica

AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Il principale fornitore di visibilità delle catene di fornitura in tempo reale FourKites oggi ha pubblicato la sua Premier Carrier List (PCL), la lista dei migliori trasportatori, riconoscendo la comunità crescente di broker, trasportatori e 3PL (logistica conto terzi) che stanno ottenendo gli standard più elevati di eccellenza operativa relativa alla visibilità in tutte le modalità di trasporto. I trasportatori inclusi nella PCL di FourKites forniscono dati di spedizione coerenti e di alta qualità, facilitando tempi di consegna più rapidi e prestazioni ottimizzate sia per spedizionieri che per trasportatori.





Gli ultimi dati di FourKites riaffermano l’importanza di fornire ai clienti la migliore visibilità sul mercato delle spedizioni, evidenziando la crescita straordinaria tra i membri della Premier Carrier List.

