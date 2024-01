Riassunto: I tentativi di attacchi alla sicurezza informatica sono più che raddoppiati, con aumento del 104% nel 2023

L’analisi dei dati di Armis Labs offre un possibile schema per il prossimo anno relativamente agli aspetti a cui i team addetti alla sicurezza devono dare maggiore priorità

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Armis, società di sicurezza informatica per asset intelligence, ha annunciato oggi la pubblicazione di The Anatomy of Cybersecurity: A Dissection of 2023’s Attack Landscape (Anatomia della sicurezza informatica: un’analisi dello scenario degli attacchi nel 2023) . L’analisi del 2023 tramite i dati proprietari di Armis offre informazioni essenziali sulle sfide eterogenee che le organizzazioni globali si trovano ad affrontare al momento di gestire la protezione dell’intera superficie di attacco. I risultati del report fungono da schema per consentire ai team addetti alla sicurezza di tutto il mondo di assegnare le priorità per ridurre l’esposizione ai rischi informatici nel 2024.





Nel report viene segnalato che i tentativi di attacchi globali sono più che raddoppiati nel 2023, con un aumento del 104%.

