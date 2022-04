Riassunto: I Squared Capital nomina un nuovo Fund Partner e un nuovo Senior Policy Advisor

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Il comitato di gestione di I Squared Capital è lieto di annunciare l’arrivo nel suo team globale di due dinamici esperti del settore. Damian Darragh sarà il nuovo Fund Partner per il comparto ISQ Global Infrastructure Equity Funds e si occuperà delle rinnovabili e della transizione energetica negli Stati Uniti e in Europa; con la sua nomina sale a dodici il numero totale dei partner di I Squared Capital. Tito Vidaurri ricoprirà l’incarico di Senior Policy Advisor focalizzato sulle opportunità di investimento in Messico e, più in generale, in America Latina.

Sadek Wahba, presidente e Managing Partner di I Squared Capital, ha dichiarato: “Si tratta di un momento entusiasmante nella storia di I Squared Capital, con la continua espansione della nostra piattaforma e del nostro team”.

