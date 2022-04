Riassunto: I Squared Capital nomina tre nuovi partner

MIAMI–(BUSINESS WIRE)–Il Comitato di gestione di I Squared Capital è lieto di annunciare la nomina a Partner di Andreas Moon, e a Fund Partner di Chenhua Shen e di Enrico Del Prete; sale così a undici il numero totale dei partner di I Squared Capital. “Sono davvero orgoglioso di far parte di questo straordinario gruppo, che celebra i dieci anni di attività e i cui talenti combinati hanno contribuito in così larga misura al successo dell’azienda”, ha dichiarato Sadek Wahba, presidente e Managing Partner di I Squared Capital. “Questi nuovi partner hanno contribuito a fare di I Squared Capital una vivace piattaforma globale, forte di oltre 34 miliardi di dollari USA di asset in gestione e di un portafoglio diversificato di asset infrastrutturali in tutto il mondo”.

Contacts

Andreas Moon, Partner e responsabile dei rapporti con gli investitori

+1 (786) 693-5739 | andreas.moon@isquaredcapital.com