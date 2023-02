Riassunto: I Squared Capital fonda nLighten, una piattaforma europea di edge datacenter

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–I Squared Capital, attraverso il suo ISQ Global Infrastructure Fund III, ha creato nLighten, una piattaforma di edge datacenter dedicata alla fornitura di soluzioni per casi d’uso tradizionali e a bassa latenza. I Squared ha stanziato oltre 500 milioni di dollari per sostenere l’ambizione di nLighten di portare servizi di colocazione di alta qualità in città e regioni poco servite in Europa. nLighten fa parte del portafoglio globale di datacenter di I Squared Capital, che comprende KIO nelle Americhe e BDx in Asia.

nLighten è guidata da ex dirigenti di Equinix, tra cui Harro Beusker, cofondatore e CEO, e Chad McCarthy, cofondatore e CTO.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

