Riassunto: I risultati del 14o sondaggio annuale sui data center globali di Uptime mostrano un’industria in espansione che sta preparando importanti cambiamenti tecnologici, economici e operativi

La domanda di servizi digitali continua a crescere sia nei volumi che nell’intensità di calcolo

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Uptime Institute oggi ha annunciato il rilascio del suo 14o sondaggio annuale sui data center globali. L’aumento della domanda di servizi digitali con volume e intensità di calcolo maggiori sta sfidando le capacità di alimentazione e raffreddamento di gran parte dell’infrastruttura esistente. Per soddisfare la crescita della domanda, gli operatori dei data center e i loro clienti informatici stanno aumentando gli investimenti e le innovazioni nei propri servizi e nelle strutture IT, esternalizzando le operazioni.





