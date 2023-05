Riassunto: I piani di Inmarsat per la banda larga in volo più rapida di sempre sono ora disponibili per i clienti dell’aviazione commerciale

I clienti nuovi ed esistenti possono ora scegliere i piani di Jet ConneX che ridefiniscono gli standard più elevati nella connettività e soddisfano anche i clienti con le esigenze più elevate di dati per anni a venire.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Inmarsat ha annunciato il prossimo capitolo della sua soluzione di banda larga in volo leader del mercato Jet ConneX (JX), con l’introduzione di una nuova gamma di piani di servizio per ridefinire il gold standard della connettività nel mercato dell’aviazione commerciale e soddisfare anche gli utenti con le più elevate esigenze di dati per anni a venire.

Lanciata nell’ambito del programma di JX Evolution di Inmarsat, questi ultimi piani di servizio possono essere ordinati dai clienti nuovi ed esistenti a partire da oggi, segnando un miglioramento nelle prestazioni consentito da velocità garantite e dalla continua esperienza clienti che contraddistingue Inmarsat.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

