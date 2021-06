Riassunto: I partner di canale IT di Ingram Micro ottengono un vantaggio con le soluzioni avanzate “Core to Edge” per proteggere e gestire l’impresa distribuita

Investimenti multimilionari danno ai partner di canale in 122 paesi soluzioni tecnologiche complesse e avanzate per affrontare le esigenze di sicurezza informatica e dei centri dati relativi al lavoro a distanza, così come i sistemi digitali per fornire un’esperienza cliente sempre migliore

IRVINE, California–(BUSINESS WIRE)–Gli investimenti multimilionari di Ingram Micro Inc. all’interno della sua organizzazione globale Advanced Solutions si traducono in risorse, opportunità, servizi e soluzioni commerciali nuovi e innovativi per i partner di canale IT in oltre 122 paesi. Nell’ambito di questa sua iniziativa, il leader del settore continua inoltre a modernizzare i suoi processi e sistemi permettendo ai partner di canale di trarre vantaggio da e fornire un’esperienza cliente sempre migliore.





“La nostra organizzazione globale Advanced Solutions continua a dare ai nostri partner del canale un chiaro vantaggio nei mercati che servono a livello locale e globale”, dice Paul Bay, vicepresidente esecutivo e presidente, Global Technology Solutions, Ingram Micro.

