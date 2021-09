Riassunto: I nuovi dati raccolti da Conviva rivelano in che modo i consumatori scoprono contenuti in streaming e le implicazioni per i publisher

“Stato dello streaming: scoperta di contenuti” esamina i modi in cui i social media, la pubblicità, i publisher e le raccomandazioni di coetanei influiscono sulle scelte dei consumatori

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Conviva, il cloud basato sull’intelligence per lo streaming di contenuti mediatici, ha pubblicato oggi la relazione “Stato dello streaming: scoperta di contenuti” 2021 in cui si rivela come i consumatori trovano nuovi contenuti in streaming da guardare. Secondo la relazione, i contenuti visualizzati in streaming per la prima volta vengono scoperti in quattro principali modi: passaparola (59%), pubblicità (52%), social media (49%) e raccomandazione di servizi di streaming (43%).





“Dato l’enorme volume di contenuti in streaming disponibili al giorno d’oggi, connettere gli utenti a contenuti che non solo destino il loro interesse ma che siano sufficientemente pertinenti da indurli a tornare per consumarne altri sia un’importante sfida per i publisher che ambiscono ad identificare e attirare nuovi segmenti di pubblico” ha dichiarato Keith Zubchevich, Amministratore delegato di Conviva.

