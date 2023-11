Riassunto: I nastri in acciaio elettrico ultrasottili del gruppo NIPPON KINZOKU consentono di ridurre le perdite e di ridimensionare i sistemi di alimentazione a energia rinnovabile e gli inverter ad alta frequenza

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–La nostra filiale NIKKINDENJI KOGYO CO., LTD. è l’unico produttore di nastri in acciaio elettrico ultrasottili (3% di acciaio al silicio) con uno spessore inferiore a 0,1 mm in Giappone. Abbiamo oltre 50 anni di esperienza nella produzione e nella vendita di nastri in acciaio elettrico ultrasottile. Inoltre, progettiamo nuclei e diversi reattori grazie alla nostra esperienza nelle tecnologie di progettazione e offriamo questi prodotti, compresi i prototipi. Recentemente, sul mercato dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e quello degli inverter ad alta frequenza, sono aumentate le esigenze in termini di riduzione delle perdite e di ridimensionamento.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Dip. Sviluppo vendite



NIPPON KINZOKU CO., LTD.



E-mail: nikkin-overseas@nipponkinzoku.co.jp

https://www.nipponkinzoku.co.jp/en/inquiry