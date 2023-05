Riassunto: I moduli 5G RG620T di Quectel basati su MediaTek T830 ottengono certificazioni globali per aiutare a guidare la distribuzione di FWA

BELGRADO, Serbia–(BUSINESS WIRE)–Quectel Wireless Solutions, fornitore globale di soluzioni IoT, oggi ha annunciato che la sua serie di moduli 5G New Radio (NR), la RG620T, ha ottenuto le certificazioni FCC/ IC/ CE e RCM. La serie RG620T è il primo modulo 5G basato sul MediaTek T830 System-on-Chip (SoC) a ricevere tutte queste certificazioni. Le certificazioni consentiranno ai clienti di distribuire in modo efficiente in tutto il mondo i loro dispositivi 5G ad accesso wireless fisso (FWA).





RG620T offre una gamma estesa di funzionalità all’avanguardia, tra cui velocità dei dati 5G elevatissima, CPU quad-core A55, la più recente connessione Wi-Fi 7, oltre a una serie di novità nel design della banda di frequenza dell’antenna, nella memoria flash e in QuecOpen, che lo rendono una soluzione ideale per il mercato FWA, che richiede prestazioni wireless superiori e maggiore flessibilità nella progettazione.

